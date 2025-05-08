SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

SAKARYA

2. İCRA DAİRESİ

2024/9261 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9261 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : :Satışa konu tapuda 1/1 oranında borçlu adına kayıtlı olan; Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 422 Parseldeki 26.220,00m2 yüzölçümlü Ana Taşınmaz Niteliği KARGİR EV VE AHIR VE TARLA olan taşınmaz

Adresi : Sakarya İl, Adapazarı İlçesi, Mahmudiye Mahallesi 422 Parsel Adapazarı Sakarya Adapazarı/ SAKARYA

Yüzölçümü : 26.220,00 m2

İmar Durumu : dosyasında

Kıymeti : 43.111.375,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: dosyasında ve tapu takyidatında

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 13:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2025 - 13:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 13:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 13:46

05/05/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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