SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA
2. İCRA DAİRESİ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9261 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : :Satışa konu tapuda 1/1 oranında borçlu adına kayıtlı olan; Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 422 Parseldeki 26.220,00m2 yüzölçümlü Ana Taşınmaz Niteliği KARGİR EV VE AHIR VE TARLA olan taşınmaz
Adresi : Sakarya İl, Adapazarı İlçesi, Mahmudiye Mahallesi 422 Parsel Adapazarı Sakarya Adapazarı/ SAKARYA
Yüzölçümü : 26.220,00 m2
İmar Durumu : dosyasında
Kıymeti : 43.111.375,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: dosyasında ve tapu takyidatında
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 13:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2025 - 13:46
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 13:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 13:46
05/05/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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