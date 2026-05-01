SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

SAKARYA

2. İCRA DAİRESİ

2025/13321 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13321 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu tapuda "1/1" oranında borçlu adına kayıtlı olan; Sakarya İli, Erenler İlçesi, Büyükesence Mahallesi, 1528 Parseldeki 4.205,00m2 yüzölçümlü Ana Taşınmaz Niteliği "Bahçeli ahşap ev ve samanlık" olan gayrimenkul

Adresi : Büyükesence Mahallesi 27 Nolu Cadde No:51Erenler / SAKARYA

Yüzölçümü : 4.205 m2

İmar Durumu : dosyasında

Kıymeti : 12.451.875,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: dosyasında

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:08

30/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

