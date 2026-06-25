SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

SAKARYA

2. İCRA DAİRESİ

2017/22252 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/22252 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu Sakarya İli, Erenler ilçesi, Erenler mah., 5304 parsel, 1. kat, 3 nolu BB, cinsi mesken, ana taşınmaz cinsi "ALTINDA DÜKKANI OLAN ÜÇ KATLI BEŞ DAİRELİ KARGİR APARTMAN", BB yüzölçümü 140,00 m2, ana taşınmaz yüz ölçümü 285,90 m2, 2/12 arsa paylı taşınmazın tamamı borçluya aittir.

Adresi : Ali Dilmen Mah. Şehit Kenan Şentürk Caddesi. No:46 1Kat D:3Erenler / SAKARYA

Yüzölçümü : 140 m2

Arsa Payı : 2/12

İmar Durumu : dosyasında

Kıymeti : 1.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: dosyasında

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 13:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 13:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 13:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 13:43

16/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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