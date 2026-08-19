SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

SAKARYA

2. İCRA DAİRESİ

2026/5535 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5535 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu Tapuda 'TAM' oranında borçlu adına kayıtlı olan; Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 158 Ada 182 Parsel Parseldeki 3.649,59m2 yüzölçümlü Ana Taşınmaz Niteliği 'TARLA' olan gayrimenkul;

Adresi : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Yeniköy Mah. 158 Ada 182 Parsel Söğütlü / SAKARYA

Yüzölçümü : 3.649,59 m2

İmar Durumu : dosyasında

Kıymeti : 1.459.836,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: dosyasında ve tapu takyidatında

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 13:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 13:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 13:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 13:48

12/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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