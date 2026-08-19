SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Örnek No:55*
2026/5535 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5535 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu Tapuda 'TAM' oranında borçlu adına kayıtlı olan; Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 158 Ada 182 Parsel Parseldeki 3.649,59m2 yüzölçümlü Ana Taşınmaz Niteliği 'TARLA' olan gayrimenkul;
Adresi : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Yeniköy Mah. 158 Ada 182 Parsel Söğütlü / SAKARYA
Yüzölçümü : 3.649,59 m2
İmar Durumu : dosyasında
Kıymeti : 1.459.836,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: dosyasında ve tapu takyidatında
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 13:48
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 13:48
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 13:48
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 13:48
12/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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