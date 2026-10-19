SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

SAKARYA

2. İCRA DAİRESİ

2026/5822 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5822 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu tapuda kat mülkiyeti kurulu vaziyette tamamı borçlu adına kayıtlı olan; Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 3346 Ada, 4 Parsel,B Blok 3. Kat 6 Bağımsız Bölüm, ana taşınmaz yüz ölçümü 4.698,89m2, bağımsız bölüm niteliği "Mesken" Ana Taşınmaz Niteliği "Bir Adet Beş Katlı Betonarme Apartman ve Bir Adet Altı Katlı Betonarme Apartman ve Arsası" olan gayrimenkul

Adresi : Korucuk Mahallesi 4092. Sokak B Blok O:3/2 3.Kat Daire 6 Adapazarı/ SAKARYA

Yüzölçümü : 82,92 m2

Arsa Payı : 200/13000

İmar Durumu : dosyasında

Kıymeti : 4.250.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: dosyasında ve tapu takyidatında

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 10:09

15/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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