SAKARYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İ L A N

T.C.

SAKARYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizin 2026/115 Esas sayılı davasında davacı Hazine, Sakarya İli Adapazarıİlçesi Akıncılar Mahallesi 171 Ada 17 Parsel sayılı taşınmazda payı olan Mustafa oğlu Mehmet'in malvarlığını 10 yıldan fazla süre ile resmen yönettiğini ve anılan kişinin gaipliğine karar verilerek malvarlığının Hazine'ye devrini istemiştir.

Bu nedenle Mustafa oğlu Mehmet hakkında bilgisi olan ve/veya mirasçısı olan ve/veya mirasında üstün hak sahibi olan kişilerin ilk ilan tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde mahkememize başvurmaları ihtar ve ilan olunur.11.05.2026

#ilangovtr Basın no ILN02467584