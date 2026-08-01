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T.C. SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

13. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/3417 Esas

KARAR NO : 2026/638

Davacı : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Vekili : Av. YUNUS EMRE SAYAN

Davalılar : MUSTAFA DOĞAN VE DİĞERLERİ

Dosya davalısı Mustafa DOĞAN hakkında Dairemizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilemediğinden;

Geyve 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/620 E - 2024/327 K sayılı kararı ile görülerek karara bağlanan Kamulaştırma davasında davacı tarafın istinaf yoluna başvurması üzerine, Dairemizin 05.03.2026 tarihli kararı ile; "davacı idare vekilinin istinaf itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun hükme yönelik yapılan istinaf başvurusunun HMK 353/1-b/1 bendi uyarınca Esastan Reddine...," dair karar verilmiş olup; bedel yönünden İlanen Tebligatın yayınlanan gününden itibaren 2 hafta içinde başvurulduğunda Yargıtay nezdinde Temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.

Dairemiz karara karşı davacı kurum DSİ vekilince Temyiz Başvurusunda bulunulmuş olup 01.04.2026 tarihli Temyiz Başvuru Dilekçesinde özetle; kamulaştırma bedeline işletilen faiz oranına, avukatlık ücretine, münavebe hesabına, kapitalizasyon faizine, belirlenen %75 objektif değer artışı uygulamasına ve tespit edilen m² birim fiyatına itiraz ettiklerini ayrıca lehlerine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğini belirterek Bölge Adliye Mahkemesi kararının lehlerine olacak şekilde bozulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.17.07.2026

#ilangovtr Basın no ILN02522531