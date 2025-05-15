T.C.

SAKARYA

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

İDARİ YAPTIRIM BÜROSU

Hazırlık Numarası : 2024/168 İdari Yaptırım

13/05/2025

İ L A N

SAKARYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN

5271 Sayılı Kanun'un 94/3 maddesince Taahhüdün Yerine Getirilmemesi suçundan, kabahatli Mustafa ve Elife oğlu, 10/12/1954 doğumlu Urhal ÖZDEMİR hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 18/09/2024 tarih, 2024/168 defter numaralı ve 2024/144 karar numaralı idari yaptırım kararı ile, hakkında yakalama emri bulunan kabahatli Urhal ÖZDEMİR'in 10/08/2024 tarihinde yakalandığı ve günün nöbetçi savcısı talimatı ile 11/08/2024 gününe kadar taahhüd verilerek aynı gün serbest bırakıldığı ancak şüphelinin taahhüdü imzaladığı halde ifade için gelmediği ve üzerine atılı kabahat eylemini işlediği, kabahatli Urhal ÖZDEMİR'in 5271 sayılı CMK'nın 94/3 maddesi uyarınca taahhüdü ihlal eylemiyle ilgili olarak 4.809,00 TL idari para cezası ile cezalandırıldığı, kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde yetkili ve görevli Sulh Ceza Hakimliğine itiraz hakkının bulunduğunun kararın tebliği sureti ile ihtarına karar verildiği ancak verilen kararın kabahatlinin beyan ettiği adreste tebliğ edilemediği, adres kayıt sisteminde kayıtlı adresi olmadığı anlaşıldığından;

Kararın 7201 sayılı kanunun 29. maddesi gereği Türkiye genelinde yayımlanan ve trajı 100.000'in üzerinde bulunan bir gazetede ilan edilmesine karar verildiği ve son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve yasal sürede itiraz edilmediği taktirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02223674