Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yapılan İl Emniyet Müdürlüğü şantiyesinde çalışan 23 işçinin, üç aydır maaşlarının ödenmediği ve yaptıkları mesailerin karşılığını alamadıkları gerekçesiyle başlattığı eylem sürüyor. İşçiler, ücretlerinin ve biriken mesai alacaklarının ödenmesini talep ediyor.

“KÖLELİK GERİ GELDİ”

Yüzlerce kilometre öteden çalışmak için Sakarya’ya gelen işçilerin eylemine YENİ Parti Adapazarı Merkez İlçe Başkanı Sabri Anıl Özkan da destek verdi. Özkan, AKP iktidarında özellikle kamu inşaatlarında ihale alan firmaların işçilere yönelik tutumlarının ağırlaştığını savundu. İşçilerin yaşam standartlarının altında koşullarda çalıştırıldığını ve bakımsız konteynerlerde kaldıklarını ileri süren Özkan, “AKP iktidarında kölelik geri geldi” dedi.

“İŞÇİLERİN YANINDAYIM”

İşçilerin bir devlet kurumu inşa ettiğini vurgulayan Özkan, Sakarya halkına da çağrıda bulundu. Özkan, “Onlar yüzlerce kilometre öteden evlerine ekmek götürmek için çalışmaya gelen emekçiler. Bir devlet kurumu inşa eden işçiler. Her şeyden önce bizim misafirlerimiz” ifadelerini kullandı.

Özkan, işçilerin haklarını alana kadar yanlarında olacağını belirterek, “İsmail Ilgaz işçinin hakkını verene kadar işçi kardeşlerimizin yanındayım. İnşaat işçisi köle değildir” dedi.