Sakarya’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren rüzgarlı hava, Karadeniz kıyılarında deniz güvenliğini tehlikeye düşürdü. Dalga boyunun yükselmesi ve rip akıntısı riskinin artması üzerine Karasu, Kocaali ve Kaynarca kaymakamlıkları koordineli bir kararla ilçelerde denize girmeyi yasakladı. CAN KURTARAN EKİPLERİNDEN KIRMIZI BAYRAKLI UYARI Kararın ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri sahillerde güvenlik önlemlerini artırdı. Sahil şeridine kırmızı bayrak çeken ekipler, vatandaşların denize girmemesi yönünde hoparlörlerden sık sık uyarılarda ve anonslarda bulundu.

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