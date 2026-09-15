Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında dev bir operasyona imza attı.
3 İLÇEDE EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI
Ekiplerce belirlenen adreslere yönelik Adapazarı, Serdivan ve Akyazı ilçelerinde 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda E.Ö.K., Ö.T. ve E.P. isimli şüpheliler kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA SİLAH VE 2 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ
Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve ikamet adreslerinde gerçekleştirilen detaylı aramalarda:
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2 kilo skunk (2 parça halinde),
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7,20 gram esrar,
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3 adet ruhsatsız tabanca,
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1 adet kurusıkı tabanca, 4 şarjör ve 7 fişek,
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Hassas terazi, alüminyum folyo, değirmen ve zıvana aparatı ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan E.Ö.K., Ö.T. ve E.P., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.