Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında dev bir operasyona imza attı.

3 İLÇEDE EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI

Ekiplerce belirlenen adreslere yönelik Adapazarı, Serdivan ve Akyazı ilçelerinde 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda E.Ö.K., Ö.T. ve E.P. isimli şüpheliler kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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ÇOK SAYIDA SİLAH VE 2 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve ikamet adreslerinde gerçekleştirilen detaylı aramalarda:

  • 2 kilo skunk (2 parça halinde),

  • 7,20 gram esrar,

  • 3 adet ruhsatsız tabanca,

  • 1 adet kurusıkı tabanca, 4 şarjör ve 7 fişek,

  • Hassas terazi, alüminyum folyo, değirmen ve zıvana aparatı ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan E.Ö.K., Ö.T. ve E.P., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.