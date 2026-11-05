Kaza, D-650 kara yolunun Bilecik istikameti Bağlarbaşı mevkisinde meydana geldi. Antalya'ya göreve giden Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne ait 5 polis aracı, 1 kamyon ve 2 otomobil zincirleme kazaya karıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 4 polis memuru, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle kara yolunun Bilecik istikametinde araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.