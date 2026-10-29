Hırsızlık olayı önceki gün Karasu ilçesinde meydana geldi. Tekin K.’ye ait eve giren şüpheliler, evde bulunan yaklaşık 500 bin TL’yi alarak dışarıda park halinde bulunan cipi de çaldı.
Olayın ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olaya karıştığı belirlenen kişilerin kimliklerini tespit etti.
Adapazarı’nda operasyon düzenlendi
Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada şüphelilerin Adapazarı ilçesinde yaşadığı belirlendi. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda A.A. (34), Y.K. (25) ve A.A. (26) gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, evden aldıkları parayı harcadıklarını söyledikleri belirtildi. Evde buldukları anahtarı kullanarak çaldıkları cip ise polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Emniyetteki işlemleri tamamlanan, ikisinin Suriye uyruklu olduğu belirtilen 3 şüpheli, Karasu Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Öte yandan hırsızlık anlarının evin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği öğrenildi.