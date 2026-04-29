Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Düzyazı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda Emre Tunç’un (25) direksiyon kontrolünü yitirdiği 34 ZK 1144 plakalı otomobil, yol bakım çalışmaları yapan Karayolları ekibine çarptı. 3 KİŞİ YARALANDI Kazada, Karayolları'nda işçi olarak çalışan Mehmet Gülten (40) ile Recep Kibar (45) ve otomobildeki Zeynep Koşar (35) yaralandı. DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Gülten’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

