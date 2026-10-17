Sakarya’da jandarma ekiplerinin, selde mahsur kalan vatandaşları kurtardığı anlar kameralara yansıdı. Jandarma ekiplerinin bir bebeği derenin üzerine kurulan halatla tahliye ettiği görüldü.

Sakarya’da, önceki gün başlayan sağanak, kentin birçok bölgesinde sele neden oldu. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için çalışma başlattı. Zorlu koşullara rağmen bölgeye ulaşan ekipler, vatandaşları güvenli alanlara tahliye etti. Jandarma ekipleri derenin üzerine kurulan halatla bir bebeği tahliye ederken yaşlı vatandaşları da sırtlarında araçlara taşıyarak güvenli bölgelere ulaştırdı.

Jandarma ekipleri, sel sularından etkilenen ve mahsur kalan hayvanları da kurtardı.