Sakarya'da kargo gemisi kıyıya sürüklenip, karaya oturdu; kurtarma çalışmaları sürüyor.
Gemide bulunan 8 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.
Diğer yandan bölgede kuvvetli fırtına ve sağanak etkili oluyor
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.