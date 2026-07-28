Eski Sakarya Köprüsü çevresinde toplanan kelebekler, ışıkların etrafında saatlerce uçtuktan sonra köprünün üzerine düşerek öldü. Ortaya çıkan görüntü, kar yağışını andırdı.
Adapazarı ilçesine bağlı Güneşler Köprü Mahallesi'ndeki eski Sakarya Köprüsü, milyonlarca söğüt kelebeğinin oluşturduğu sıra dışı görüntülere sahne oldu. Sakarya Nehri boyunca ilerleyerek bölgeye ulaşan beyaz renkli kelebekler, havanın kararmasıyla birlikte köprü üzerindeki sokak lambalarının çevresinde toplanmaya başladı.
Saatler boyunca ışıkların etrafında uçuşan milyonlarca kelebek, daha sonra köprü üzerine düşerek yaşamını yitirdi. Halk arasında 'kelebeklerin ölüm dansı' olarak adlandırılan doğa olayı, ortaya çıkan görüntü nedeniyle görenlerin ilgisini çekti.
KAR YAĞIŞINI ANDIRAN GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
Köprü üzerinde biriken milyonlarca kelebeğin oluşturduğu beyaz örtü, bölgedeki manzarayı adeta kar yağışını andıran bir görüntüye dönüştürdü. Sokak lambalarının çevresinde yoğunlaşan kelebeklerin, yoldan geçen araçların farlarına doğru da yöneldiği görüldü.
Doğa olayının etkisiyle köprü üzerinde ilerleyen araçlar zaman zaman güçlük yaşarken, bisiklet ve motosiklet sürücülerinin de yoğun kelebek hareketliliği nedeniyle dikkatli ilerlemek zorunda kaldığı belirtildi.
Her yıl temmuz ayının sonlarında benzer görüntülerin yaşandığı bölgede, milyonlarca söğüt kelebeğinin kısa süreli yaşam döngüsünün ardından toplu şekilde ölmesi dikkat çekiyor.