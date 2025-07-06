Sakarya'da bir kız öğrenci yurdunda dizüstü bilgisayardan cinsel içerikli film açarak sosyal medyada paylaştı.

'KOLASI OLAN GELSİN'

Kızlar, paylaştıkları fotoğrafa "Arkadaşıma mescitte gay filmi izletiyorum, ambiyans harika. Bir de pizza söyledik ama kolamız yok, maalesef. Kolası olan gelsin" notunu düştü.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili Sakarya Valiliği açıklama yaptı.

Valilik, iki kız öğrencinin tespit edilip haklarında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

'İKİ KIZ ÖĞRENCİ MESCİTTE İZLEDİ'

Sakarya Valiliği'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

X platformunda, mescit olduğu değerlendirilen bir ortamda pornografik içerik izlerken çekilen görüntüleri “Arkadaşıma mescitte gay filmi izletiyorum, ambiyans harika. Bir de pizza söyledik ama kolamız yok, maalesef. Kolası olan gelsin” açıklamasıyla paylaşan 2 kız öğrenci yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu paylaşımı bir öğrenci yurdunda kalan 2 kız öğrencinin gerçekleştirdiği belirlenmiş olup, şahıslar yakalanarak haklarında adli işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.