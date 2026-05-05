Kentte gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçeden geçen Darıçayırı Deresi taştı. Darıçayırı Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi. Cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Vatandaşlar, giriş ve bodrum katlardaki suları kendi imkanlarıyla tahliye etti. Belediye ekipleri de bölgede çalışma başlattı. Sabah saatlerinde yağmur etkisini azaltırken, cadde ve sokaklardaki suyun tahliyesi için çalışmalar sürüyor.