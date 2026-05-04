Kocaali ve Pamukova ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle birçok dere taşarken, bazı yollarda hasar ve çökme meydana geldi.

Kocaali ilçesinde Hızar, Alandere, Caferiye, Melen, Kozluk ve Bezirgan mahallelerinden geçen derelerin taşmasıyla birlikte, Melen Çayı da debisini artırarak taştı. Taşkın nedeniyle Kozluk Mahallesi ile Akçakoca ilçesine bağlı Nazımbey Mahallesi’ni birbirine bağlayan Kozluk Köprüsü, tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, su kanalları ve dere yataklarında şu an için ciddi bir tehlike bulunmadığını ifade etti. Yetkililer, olası risklere karşı gelişmelerin yakından takip edildiğini vurguladı.

Pamukova ilçesinde ise debisi yükselen Papaz Deresi, Kemaliye, Ahiler ve Mekece mahallelerinde tarım arazilerinin sular altında kalmasına yol açtı. Taşkın nedeniyle Kemaliye Mahallesi’nde bir balık restoranını su basarken, bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Ayrıca Goncalar Mahallesi’nde Gonca-Kartepe yolunda çökme meydana geldiği, Turgutlu Mahallesi’nde ise dere taşkını nedeniyle tarım alanlarının zarar gördüğü bildirildi. Belediye ekipleri, kapanan yolların açılması ve hasarların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.