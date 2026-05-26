Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, silah ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. İki adrese baskın yapıldı Ekiplerce düzenlenen operasyonda S.Ö. (38) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliye ait Arifiye ve Adapazarı ilçelerindeki iki ayrı ikamette yapılan aramalarda; 7 ruhsatsız tabanca, kalaşnikof görünümlü tüfek, 931 adet fişek, 20 şarjör ve 132 kartuş ele geçirildi. Tutuklandı Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

