Olay, Arifiye ilçesi Karaaptiler Mahallesi’ndeki gölette meydana geldi. Gölette hareketsiz halde bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede yaşamını yitiren kişinin Rukiye G. (26) olduğu tespit edildi. Genç kadının cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne gönderildi. Göletin kıyısında, maktule ait olduğu değerlendirilen bir çanta bulundu. Öte yandan Rukiye G.’nin annesi Ş.G.’nin, 24 Mayıs’ta Mersin’in Tarsus ilçesinde kızı için kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.