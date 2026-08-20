Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Hamitabat Mahallesi'nde dün saat 21.30 sıralarında trajik bir olay meydana geldi. Serdivan Belediyesi Fen İşleri Birimi'nde görev yapan 45 yaşındaki Aziz Dönmez, evinde uyuduğu esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle 14 yaşındaki üvey oğlu A.Y.F.'nin tabancalı saldırısına uğradı.

KURŞUN BOYNUNA İSABET ETTİ, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

A.Y.F.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Dönmez, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan belediye personeli Aziz Dönmez, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ÜVEY OĞUL YAKALANDI, GERİYE DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Saldırının ardından olay yerinden koşarak kaçan 14 yaşındaki şüpheli A.Y.F., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Aziz Dönmez'in 31 Temmuz'da yeni bir evlilik yaptığı öğrenilirken, geriye düğününde çekilen mutlu görüntüleri kaldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.