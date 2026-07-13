Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda E.A. (33) ile G.İ. (46) isimli şüphelilerin bulunduğu otomobil izlemeye alındı. Şüphelilerin kullandığı araç, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişeleri yakınında düzenlenen operasyonla durduruldu.
Araçta gerçekleştirilen aramada 113,35 gram metamfetamin, 100 gram ketamin, 9 adet uyuşturucu hap, Glock marka ruhsatsız tabanca, 9 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 110 bin lira ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.A. ve G.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.