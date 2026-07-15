Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir başarıya imza atıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler ve Serdivan ilçelerinde şüpheli şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonucunda, uyuşturucu madde alışverişi yapan ve iki ayrı araçla hareket eden şüpheliler adım adım izlendi.

İŞ YERİNDE UYUŞTURUCU TRANSFERİ YAPARKEN YAKALANDILAR

Narkotik ekiplerinin takibi sırasında, şüphelilerden F.K. (17) ve T.K.Ş.'nin (19) Erenler ilçesinde bir kişiden uyuşturucu ham maddesi temin ettiği belirlendi. Bu şahısların daha sonra O.S. (38), B.C.D. (30) ve C.Y. (18) ile buluşarak iki araçla Serdivan ilçesine geçtikleri saptandı. Şüphelilerin Serdivan'daki bir iş yerinde birbirlerine uyuşturucu teslim ettiklerini suçüstü tespit eden emniyet güçleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 5 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

9 KİLOGRAM BONZAİ ÜRETİLEBİLECEK HAM MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yakalama işleminin ardından şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve üretim aparatları ele geçirildi. Aramalarda; 2 parça halinde toplam 3,11 gram A-M 2201 sentetik kannabinoid ham maddesi, 0,04 gram sentetik kannabinoid, bu ham madde emdirilmiş 2 adet sigara, 2 parça halinde 2,66 gram metamfetamin ile emdirilmiş sigarlarla aynı marka 9 adet sigaranın yer aldığı paket bulundu.

Ele geçirilen 3,11 gramlık A-M 2201 maddesinin uyuşturucu imalatındaki gücü dikkat çekti. Yetkililer, bu miktardaki ham maddenin yaklaşık 9 kilogram bonzai üretiminde kullanılabilecek nitelikte olduğunu açıkladı. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında emniyette adli işlem başlatıldı.