Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ve Sapanca ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler tarafından belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Aramalarda 7 parça halinde toplam 269 gram sentetik kannabinoid, 260 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde yapımında kullanılacağı değerlendirilen 200 gram tütün bulundu.
Ele geçirilen maddelere polis ekiplerince el konuldu. Operasyonda uyuşturucu madde sattıkları öne sürülen M.T. (41), Ö.T. (43), M.N. (30), Y.E.A. (29), A.Y. (37) ve A.U. (25) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.