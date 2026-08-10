Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor. Kaymakamlıklar, bu olumsuz şartlar nedeniyle ilçelerde denize girişleri yasakladı. Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de olumsuz hava ve deniz koşulları devam ediyor. Kovanağzı, Kerpe ve Miço plajları hariç, ilçedeki tüm sahillerde denize girmek yasaklandı. Kocaeli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, cankurtaran hizmeti verilen ve yasaklama olmayan bölgelerde, duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girilmesi istendi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinin sahil kesimlerinde de elverişsiz hava ve deniz koşulları etkisini gösteriyor. Olumsuz şartlar nedeniyle ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı. Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, denize girilmemesi yönünde uyarılarda bulunuyor.

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçeleri ile Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tüm plaj ve sahillerde dün de elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişler yasaklanmıştı.