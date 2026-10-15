Kaza, akşam saatlerinde D-140 Adapazarı-Nallıhan-Ankara kara yolunun Şerefiye mevkisinde meydana geldi.
Sel ve taşkın çalışmalarına giden belediyeye ait greyder ile otomobil çarpıştı; bunun üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan dört kişiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ardından ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.