Kaza, Geyve-Taraklı kara yolu üzerindeki Geyve Yöresel Ürünler Merkezi mevkisinde meydana geldi.
Tır, ayva yüklü traktör ve hafif ticari aracın karıştığı kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
Kazada traktörü kullanan Adnan İzmir ile traktörde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.
Yaralanan iki kişi, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden Adnan İzmir'in AKP Geyve İlçe Teşkilat Başkanı olduğu öğrenildi.