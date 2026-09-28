Sakarya’nın Ferizli ilçesinde 523 hektarlık alanda faaliyet gösteren Otomotiv ve Metal İhtisas OSB’nin altyapı inşaatında 200 milyonluk fazla ödeme yapıldığı anlaşıldı. Bir iş insanı Vali’ye özel dilekçe vererek, yolsuzluğun önlenmesini istedi. OSB’de hissesi bulunan 3 firma kaşeli dilekçe ile CİMER ve Valilik’ten “usulsüzlük tüm yönleriyle araştırılsın” talebinde bulundu.

KAZI-DOLGU VURGUNU:

SÖZCÜ’nün ulaştığı belgelere göre, Ferizli ilçesinde yapımı süren OSB inşaatında iki ayrı bölge belirlendi. Birinci bölgenin ihalesini D… A.Ş firması, ikinci bölgeyi ise B… A.Ş firması aldı. İki firmanın hakediş hesapları karşılaştırıldığında arada büyük fark olduğu belirlendi. Kazı-dolguda birinci bölgede tam 850 bin m3 fazla imalat ödemesi tespit edildi. Ferizli Kaymakamı Muhammed Kaya, OSB Bölge Müdürü Tamer Ayaz’ın beyanını aldı. Ayaz farklı ödemenin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ’un talimatıyla yapıldığını söyledi.

VALİYE DİLEKÇE VERDİ ‘KURTARIN BİZİ’

OSB’de hissesi bulunan bir iş insanı Sakarya Valisi Rahmi Doğan’a yaşanan usulsüzlüklere ilişkin bir dilekçe vererek, “Büyük yolsuzluk var, fazla paralar ödeniyor, bizi kurtarın” talebinde bulundu. Vali Doğan, iddiaların üzerine gitmek için OSB Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ile görüştü ve “Nedir bu fazla ödenen paralar?” diye sordu.

ÖDEDİM DE BİR SORUN NİYE!

Altuğ fazla ödemenin 120 milyon lira olduğunu savundu ve “Ödedim de niye diye bir sorun? 50 milyonunu futbol kulübüne verdim, geri kalanını da size sonra anlatacağım…” dedi. Ancak daha sonra Vali ve OSB Başkanı arasında bir görüşme gerçekleşmedi. Vali iddiaların araştırılması için Sanayi Bakanlığından müfettiş talep etti ve gerekli incelemenin yapılmasını istedi.

CİMER’E 3 FİRMA DİLEKÇE VERDİ

Usulsüzlük iddialarını yerelde şikayet eden iş insanları CİMER’e de 3 sayfalık şikayet dilekçesi verdiler. Mefay Metal, Altekin Kalıp ve Mono Steel firmalarının kaşesiyle, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne gönderilen dilekçede, “Burada söz konusu olan hususlar basit bir yönetim uyuşmazlığı veya kişisel bir iddia değildir. Katılımcıların ortak kaynaklarını ilgilendiren yüz milyonlarca liralık bir meblağ söz konusudur. Konunun OSB iç mekanizmaları ile kapatılmayarak bağımsız ve etkin bir kamu denetimine tabi tutulması, sorumluların tespiti halinde idari ve adli süreçlerin derhal işletilmesi zorunludur.