ANKARA Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Sakarya Zaferi’nin 105’inci yılı dolayısıyla “Yankılı Tepeler” adlı senfonik kantatı CSO Ada Ankara’da sanatseverlerle buluşturdu. Eseri, Prof. Dr. Yavuz Demir kaleme aldı, Oğuzhan Balcı besteledi. Sakarya Meydan Muharebesinde şehit olan 5 bin 713 bilinen şehidimizin, ismi sahneye yansıtıldı. 22 gün 22 gece süren Sakarya meydan muharebesini konu alan eserde, Ankara’nın kent merkezindeki Namazgah Tepe ve Polatlı’daki Dua Tepe üzerinden cephede yaşananlar, askerlerin fedakarlıkları ve bağımsızlık mücadelesi anla- tıldı. 190. Alayın kahraman askerleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafları yansıtıldı, izleyiciler duygulu anlar yaşadı. (SÖZCÜ)

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