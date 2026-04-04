SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/161 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/161 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Arifbey Mah. 758 Ada 10 Parsel

Yüzölçümü : 254,86 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundanbakılabilir

Kıymeti : 3.631.755,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 13:46

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 13:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:46

Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 13:46

02/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

