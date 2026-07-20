SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2022/85 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/85 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 5915 Ada 3 ParselTarla Vasıflı

Yüzölçümü : 2.041 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundanbakılabilir

Kıymeti : 20.410.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 13:33

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 23 Parsel Sayılı, Tarla Vasıflı

Yüzölçümü : 1.950 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir

Kıymeti : 1.365.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 14:33

Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 14:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 14:33

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 14:33

09/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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