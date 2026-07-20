SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Örnek No:55*
SAKARYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2022/85 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/85 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 5915 Ada 3 ParselTarla Vasıflı
Yüzölçümü : 2.041 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundanbakılabilir
Kıymeti : 20.410.000,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 13:33
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 13:33
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 23 Parsel Sayılı, Tarla Vasıflı
Yüzölçümü : 1.950 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 1.365.000,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 14:33
Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 14:33
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 14:33
Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 14:33
09/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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