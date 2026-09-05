SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
SAKARYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı: 2026/14 Tereke Tasfiye 02/09/2026
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TATİLİNE KARAR VERİLDİĞİNE DAİR İLAN
Sakarya 3 Sulh Hukuk Mahkemesinin 29/01/2026 tarih ve 2025/1521 esas, 2025/1537 kararıyla muris Asiye Fatma TOPALOĞLU hakkında evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının İİK 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.
İcra İflas Kanununun 166.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur. (İc.İf.K. 166, 217)
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