SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/84 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/84 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mah,301 Ada,30 Parsel , Zemin Kat , 1 Nolu Bağımsız BölümDükkan . Katlı Binanın Ayrıntısı Ekli Bilirkişi Raporunda Mevcuttur. Resimler Ayrıntılı Ektedir. Yüzölçümü : 247,55 m2- Arsa Payı : 60/250- İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcuttur Kıymeti : 4.290.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 11:38

Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 11:38

Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 11:38

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mah,301 Ada,30 Parsel,Zemin Kat,2Nolu Bağımsız Bölüm Dükkan,Tapuda 4 Katlı Betonarme Bina Arsası Geçmekte.Resimler Ektedir.

Yüzölçümü : 247,55 m2- Arsa Payı : 40/250- İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcuttur.

Kıymeti : 2.760.000,00 TL- KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 13:48

Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 13:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 13:48

Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 13:48

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mah,301 Ada,30 Parsel, 1. Kat,3 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken.Ayrıntı Bilirkişi Raporunda Mevcuttur. Resimler Ayrıntılı Ektedir.

Yüzölçümü : 247,55 m2- Arsa Payı : 25/250- İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcuttur.

Kıymeti : 3.685.000,00 TL- KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 14:48

Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 14:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 14:48

Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 14:48

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mah,301 Ada,30 Parsel 1. Kat.4Nolu Bağımsız Bölüm.Mesken,Ayrıntısı Bilirkişi Raporunda Mevcuttur. Resimler Ektedir. Yüzölçümü : 247,55 m2

Arsa Payı : 25/250- İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcttur. Kıymeti : 4.380.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:38

Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 10:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 10:38

Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 10:38

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mah,301 Ada,30 Parsel ,2. Kat. 5 Nolu Bağımsız Bölüm,Mesken.Ayrıntısı Bilirkişi RaporundaMevcuttur. Resimler Ektedir.

Yüzölçümü : 247,55 m2- Arsa Payı : 25/250- İmar Durumu:bilirkişi raporunda mevcuttur.

Kıymeti : 3.484.000,00 TL- KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 11:38

Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 11:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 11:38

Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 11:38

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mah,301 Ada,30 Parsel, 2. Kat. 6Nolu Bağımsız Bölüm.Mesken. Ayrıntısı Bilirkişi Raporunda Mevcuttur. Resimler Ektedir.

Yüzölçümü : 247,55 m2- Arsa Payı: 25/250- İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcuttur.

Kıymeti : 4.161.000,00 TL- KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 13:39

Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 13:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 13:39

Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 13:39

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mah,301 Ada,30 Parsel ,3. Kat.7Nolu Bağımsız Bölüm.Mesken.Ayrıntısı Bilirkişi Raporunda Mevcuttur. Resimler Ektedir.

Yüzölçümü : 247,55 m2- Arsa Payı : 25/250- İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcuttur.

Kıymeti : 3.350.000,00 TL- KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 14:39

Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 14:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 14:39

Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 14:39

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mah,301 Ada,30 Parsel ,3. Kat.8Nolu Bağımsız Bölüm.Mesken. Ayrıntısı Bilirkişi Raporunda Mevcuttuur.Resimler Ektedir.

Yüzölçümü : 247,55 m2- İmar Durumu : Bilirkişi raporunda . Kıymeti : 4.015.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:33

Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 10:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 10:33

Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 10:33

14/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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