Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, D-650 kara yolunda karşıya geçmek isteyen İsmail Karakaş'a (60) otomobil çarptı. Ağır yaralanan Karakaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde kara yolunun Arifiye geçişinde, Pamukova yönünde meydana geldi. M.A. (32) yönetimindeki 34 NK 1281 plakalı otomobilin çarptığı Karakaş, refüjdeki bariyerlerin arasına düşerek sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin bulunduğu yerden çıkardığı Karakaş'a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karakaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü M.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.