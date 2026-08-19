Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. 1'i ağır olmak üzere yaralılar hastanelere kaldırıldı. Olay, Yeniorman Mahallesi'nde saatler içinde meydana geldi. H.S. (50) idaresindeki 54 HS 788 plakalı SUV ile M.U. (46) idaresindeki 41 YK 599 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucu SUV devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen araçta sıkışan 5 kişinin kurtarılması için çalışma yürüttü. Kazada yaralananlar arasında sürücüler H.S. ve M.U. ile yolcular Y.Y. (25), M.Y. (2), A.I. (70), S.I. (72) ve S.S. (15) bulunuyor. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan hafif ticari araç sürücüsü M.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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