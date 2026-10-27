Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki alüminyum fabrikasında 20 Ekim'de meydana gelen patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir işçinin hayatını kaybettiği patlamadan saniyeler önce, çalışma yapan iki işçinin panikle bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Saat 18.26 sıralarında kaydedilen görüntülerde, iki işçi henüz belirlenemeyen bir nedenle bulundukları yerden uzaklaşıyor. Saniyeler sonra meydana gelen patlamayla fabrikada alevler yükseliyor.

ÜÇ ÇOCUK BABASI İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Fabrikanın dökümhane bölümünde 20 Ekim'de saat 18.30 sıralarında meydana gelen patlamada Recep Gezici ile bir işçi yaralandı. Durumu ağır olan Gezici, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer işçi ise Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Vücudunda üçüncü derece yanıklar bulunan üç çocuk babası, 49 yaşındaki Recep Gezici, 26 Ekim'de doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.