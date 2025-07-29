Sakarya'nın Sapanca ilçesinde endişeye neden olan bir gelişme yaşandı.

55 yaşındaki Okan Diköz, akciğerine kedi tüyü kaçması sonucu hastaneye kaldırıldı. 10 gündür tedavi altında olan Diköz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HEMEN YOĞUN BAKIMA ALINDI

Sakarya yerel medyasında yer alan haberlere göre; Sapanca'nın Yanık Mahallesi’nde ikamet eden Diköz, nefes alma güçlüğü şikayetiyle gittiği hastanede solunum yollarına kedi tüyü kaçtığı tespit edildi. Bu olayın ardından yoğun bakıma alınan Diköz, dün doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diköz 26 Temmuz günü defnedildi.