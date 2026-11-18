TFF 2. Lig'de yaşanan puan kayıpları ve kötü gidişatın ardından faturayı teknik heyete kesen Sakaryaspor yönetimi, teknik direktör Ümit Bozkurt ile vedalaşmıştı. Ayrılık kararının hemen ardından vakit kaybetmeden yeni hoca arayışlarına koyulan yeşil-siyahlı kurmaylar, deneyimli teknik adam Hakan Keleş ile masaya oturarak el sıkıştı.

Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerde tüm şartlarda anlaşma sağlanırken, resmi sözleşmenin imzalanacağı tarih de netleşti. Sakaryaspor'un, 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak Bingölspor mücadelesinin hemen ardından Hakan Keleş ile resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

GİRESUNSPOR'U SÜPER LİG'E ÇIKARMIŞTI

Teknik direktörlük kariyerinde Sivasspor, Kasımpaşa, Giresunspor ve Konyaspor gibi takımlarla Süper Lig tecrübesi yaşayan 54 yaşındaki Hakan Keleş, özellikle Giresunspor'u Süper Lig'e taşıdığı dönemle adından söz ettirmişti.

Son olarak Şubat 2025 ile Nisan 2025 tarihleri arasında Adanaspor'un başında görev yapan deneyimli çalıştırıcı, turuncu-beyazlı ekipte çıktığı 12 resmi karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 0.92 puan ortalaması yakalamıştı. Keleş'in Sakaryaspor'daki yeni döneminde yeşil-siyahlı ekibi yeniden zirve yarışına ortak etmesi hedefleniyor.