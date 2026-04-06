Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Marco Asesnio'nun son durumu belli oldu.

Marco Asensio'nun dizindeki ödem nedeniyle ilk MR'da net görüntülenme sağlanamadı.

Sabah tesislerde yeniden muayene edilen tecrübeli futbolcunun daha detaylı kontrol için bir kez daha MR'a gireceği ancak cumartesi günü oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Beşiktaş derbisi sonrasınd Tedesco Asensio ile ilgili yaptığı açıklamada "Maç içerisinde pozisyonda yerde kaldı Asensio. Sonra içeri girdi denemek için. Çıkmak zorunda kaldı. Devre arasında onunla konuşamadım. Kendisi daha ileri kontroller için gitti. Üst düzey bir oyuncu ve önemli bir oyuncu. Zorlukların üstesinden diğer oyuncularla da gelebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.