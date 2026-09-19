Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür'den kötü haber geldi. Dünkü antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası çalışmayı sürdüremeyen Müldür'ün menisküsünde yırtık olduğu öğrenildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, 27 yaşındaki futbolcunun en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü. Müldür, yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maçlarında da forma giyemeyecek.
BU SEZON 6 MAÇTA OYNADI
Mert Müldür, Fenerbahçe'de bu sezon 6 maçta forma giydi. Toplamda 282 dakika sahada kalan milli futbolcu, gol ve asist katkısı veremedi.