Formunu korumak için her sabah mat pilates yapan Sertab Erener, aşil tendonundaki rahatsızlık nedeniyle iki gündür spor yapmadığını açıkladı. Dinlenmenin ardından yeniden antrenman yapan 61 yaşındaki sanatçı, bu kez yalnızca üst karın çalıştı.

İKİ GÜN SPORA ARA VERDİ

Sertab Erener, spor rutinine neden ara verdiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı, "İki gündür aşil tendonum iyileşsin diye durdum. Bugün sadece üst karın çalıştım" ifadelerini kullandı.





ZORLU HAREKETLERİYLE GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI

Antrenmanından görüntüler de paylaşan Erener, yaptığı zorlu hareketlerle 61 yaşında olmasına rağmen formundan ödün vermediğini gösterdi.

EVİNİ SPOR ALANINA DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜ

Öte yandan; Sertab Erener, Bodrum'daki evini adeta spor alanına dönüştürdüğü ortaya çıkmıştı. Formunu korumak için evinde düzenli olarak mat pilates ve fitness yapan 61 yaşındaki sanatçı, spor rutinini aksatmamaya özen gösteriyor.

Bahçesiyle ilgilendiği, kendi yetiştirdiği bitkilerle vakit geçirdiği Bodrum'daki sakin yaşamından kesitler de paylaşan Erener, eşi Emre Kula ile doğanın tadını çıkarıyor. Şehir hayatından uzak yaşamı ve disiplinli spor rutiniyle dikkat çekiyor.