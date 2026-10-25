Vodafone Sultanlar Ligi’nin beşinci haftasında VakıfBank ile Galatasaray karşı karşıya geldi. VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 25-20, 25-20 ve 25-22’lik setlerle 3-0 kazandı. Bu sonuçla sarı-siyahlı takım, ligde 5'te 5 yaptı. Galatasaray Daikin ise 3. kez mağlup oldu.

İLKİN AYDIN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Mücadeleye ise Galatasaray ve A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldızı İlkin Aydın damga vurdu. Filenin Sultanları’nın yıldızı ikinci sete gözyaşlarıyla çıktı.

Milli oyuncunun ağlama nedeni ise daha sonra ortaya çıktı. İlkin, VakıfBank'ın liberosu Eylül Akarçeşme'nin çapraz bağ sakatlığı yaşamasına çok üzüldü. Akarçeşme ve İlkin Aydın bir dönem Galatasaray forması giyiyordu.