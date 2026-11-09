Erzurum’da Kevelciler Caddesi’nde bir gelinlikçi dükkânında meydana gelen olayda, gelinlik dükkânının sahibi Hakkıhan G. (43), içeri giren bitişikteki esnaf Emirhan Kabanlı (23) ile konuşmaya başladı.
KARNINDAN VURDU
İş yerinin kapısını açarak çıkmak isteyen 23 yaşındaki Kabanlı’ya, içi boş olduğunu öne sürdüğü tüfeği doğrultarak tetiğe bastı. Karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan genç, olduğu yere yığıldı.
Hakkıhan G. ve caddedeki diğer esnaf yardıma koştu.
Ancak talihsiz genç, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kabanlı’yı şakalaşma sırasında vurduğunu öne süren Hakkıhan G. tutuklandı.
Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.