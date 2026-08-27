Pandemi döneminde çıkardıkları "Dünyadan Uzak" yorumuyla ardından “Canıma Minnet” ve “Yalanı Bırak” gibi şarkılarla bir anda Türkiye'nin en çok konuşulan müzik gruplarından biri haline gelen Sakiler, müzik yolculuklarını noktaladı. 6 yıllık başarılı birlikteliğin ardından gelen ayrılık haberi, grubun geniş hayran kitlesi tarafından büyük şaşkınlık yarattı.

“SAKİLER KENDİ MİSYONUNU TAMAMLADI”

Şok ayrılık haberini grubun gitaristi Yücel Girgin sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Başarılarının tesadüf olmadığını, doğru zamanda doğru duyguya inanmanın bir sonucu olduğunu belirten Girgin, "Başarı asla bir tesadüf olmadı; doğru zamanda, doğru duyguya inanmanın bir tasarımıydı. Sakiler dönemi, ardında harika şarkılar ve unutulmaz anılar bırakarak kendi misyonunu tamamladı. Bu güzel yolculukta yanımızda olan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Şimdi biraz durma, izleme ve dinleme zamanı” olduğunu söyleyen Girgin, insanların ruhundaki en güçlü duyguyu yeniden yakalamak ve zekânın müziğe yön verdiği yeni projelerde buluşmak istediğini açıkladı.

TÜM KÖPRÜLERİ YAKAN SOSYAL MEDYA HAMLESİ

Ayrılık duyurusunun hemen ardından grubun resmi Instagram hesabının kapatılması dikkat çekti. Bu hamle "Ayrılığın arkasında bir kriz mi var?" sorusunu akıllara getirse de grup üyelerinden herhangi bir kavga, anlaşmazlık ya da fikir ayrılığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

TÜRKİYE’DE “ALTERNATİF ARABESK” İLE ZİRVEYE TIRMANMIŞTI

2020 yılında Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan tarafından temelleri atılan grup, klasik ve Türk müziğini harmanladıkları "alternatif arabesk" tarzlarıyla kısa sürede zirveye tırmanmıştı. Çocukluk yıllarından beri arkadaş olan ve yıllarca usta sanatçıların arkasında çalan üç profesyonel müzisyen; "Dünyadan Uzak", "Aşığın Kaderi", "Canıma Minnet" ve "Yüzsüz Yürek" gibi eserlerle Türk müzik tarihine damga vuran işlere imza attı.