“Yeni ev, yeni araba” gibi paylaşımlar, farkında olmadan büyük bir güvenlik açığına neden olabiliyor. Masada duran bir anahtarın veya elinizde tuttuğunuz bir ev anahtarının fotoğrafta görünmesi bile riski artırıyor. Paylaşılan fotoğraf yüksek çözünürlükteyse, anahtarın şekli, oyuk derinliği ve kesim çizgileri kolayca analiz edilebiliyor.

Sosyal medyada anahtar fotoğrafı paylaşmak, sanıldığından çok daha tehlikeli. Uzmanlara göre sadece bir fotoğraf, evin veya arabanın anahtarını kopyalamak için yeterli olabiliyor. Telefon kamerasıyla çekilen bir kare, 3 boyutlu yazıcıyla birebir aynı anahtarın üretilmesine imkân tanıyor.

HIRSIZLAR ARTIK FOTOĞRAFLARDAN ANAHTAR ÜRETİYOR

Yeni dönemin “sessiz hırsızlık” yöntemi artık kapı kırmak ya da kilit zorlamak değil. Sadece bir anahtar fotoğrafı üzerinden yapılan dijital modelleme, milimetrik ölçülerle kopya anahtar üretimini mümkün kılıyor. Uzmanlar, “Eskiden hırsızın eve girmesi için kapıyı zorlaması gerekirdi, şimdi yalnızca bir fotoğraf yetiyor” diyerek uyarıyor.

DİJİTAL GÜVENLİK DE TEHLİKEDE

Tehlike sadece ev ve araba anahtarlarıyla sınırlı değil. Ofislerde kullanılan manyetik geçiş kartları, RFID etiketli kartlar ya da elektronik kapı sistemleri de fotoğraflar üzerinden taklit edilebiliyor. “Bir kartın üzerindeki barkod ya da çip numarası göründüğünde, o sistem de artık güvende değildir” uyarısı yapılıyor.

NE YAPMALI?

Uzmanlar, kullanıcıların günlük hayatlarında şu basit önlemleri almaları gerektiğini belirtiyor:

-Anahtar ya da kart içeren fotoğrafları sosyal medyada paylaşmayın.

-Arka planda anahtar, kapı ya da kilit detayı bulunmadığından emin olun.

-Bulut sistemlerine anahtar fotoğraflarını yüklemeyin.

-Yeni ev, araç ya da ofis gibi duyurularda görselleri dikkatle seçin.

GÜVENLİĞİNİZİ PAYLAŞMAYIN

Artık bir anahtar sadece metal bir parça değil, kişisel güvenliğinizin dijital şifresi haline geldi. Gelişen teknolojiyle birlikte, basit bir fotoğraf bile evinize açılan kapının anahtarı olabilir. Güvenlik uzmanları, “Anahtarınızın fotoğrafını çekmeyin, paylaşmayın, hatta dijital ortama bile taşımayın. Çünkü artık hırsızlar kilidi değil, fotoğrafı kopyalıyor” uyarısında bulunuyor.