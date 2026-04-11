DSÖ Avrupa ofisinin 2024 verilerine göre, kıta genelinde resmi olarak 162 bin vaka kaydedildi, ancak uzmanlar, enfekte olan gerçek kişi sayısının 204 binden fazla olduğunu tahmin ediyor. Bu durum, on binlerce kişinin hastalığı taşıdığından habersiz bir şekilde toplum içinde dolaştığı anlamına geliyor. Raporun en çarpıcı noktası, tedavisi oldukça güç olan Çoklu İlaç Dirençli Tüberküloz (MDR-TB) vakalarındaki dengesizlik oldu.

Küresel Oran: %3,2

Avrupa Oranı: %23

Dünya genelindeki dirençli vakaların neredeyse dörtte biri Avrupa bölgesinde görülüyor. DSÖ, bu durumun teşhis gecikmeleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguluyor; zira geç teşhis, bakterilerin ilaçlara karşı bağışıklık kazanmasına ve tedavinin ölümcül bir başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açıyor.

"HEDEFLERİN GERİSİNDE KALIYORUZ"

Tüberküloz vakaları 2015 yılından bu yana azalma eğiliminde olsa da DSÖ, Avrupa’nın (Rusya ve Orta Asya dahil 53 ülke) temel hedeflere ulaşamadığını belirtiyor. Rapora göre; erken teşhis, etkili tedavi ve hasta takibi alanlarındaki aksaklıklar, hastalığın tamamen eradike edilmesini engelliyor.

DÜYANIN EN ÖLÜMCÜL BULAŞICI HASTALIĞI

Tüberküloz, yıllık ölüm sayıları bakımından hala dünyanın en tehlikeli enfeksiyonu olma unvanını koruyor. 2024 yılında dünya genelinde 11 milyon insan bu hastalığa yakalanırken, 1,2 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti.

En Çok Vaka Görülen Ülkeler:

Hindistan

Endonezya

Çin

Pakistan

Filipinler

TEDAVİ EDİLMEZSE %50 ÖLÜM RİSKİ

Hava yoluyla (öksürük, hapşırık) kolayca bulaşabilen tüberküloz bakterileri, sadece akciğerleri değil diğer organları da tahrip edebiliyor. Uzmanlar şu temel belirtiler konusunda uyarıyor:

3 haftadan uzun süren öksürük

Göğüs ağrısı

İştahsızlık ve açıklanamayan kilo kaybı

DSÖ verilerine göre, uygun ve düzenli tedavi uygulanmadığı takdirde enfekte olan kişilerin yaklaşık yarısı hayatını kaybediyor.