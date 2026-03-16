Günlük hayatta yaptığımız basit hatalar, yakıt tüketimini gereksiz yere artırabiliyor. Tüketicilerin sürüş alışkanlıklarında yapacağı küçük değişikliklerin yakıt tasarrufuna önemli katkı sağlayabileceği ifade ediliyor. Consumer Reports’un otomobil testleri yöneticisi Michael Crossen, akaryakıt fiyatlarının yükseldiği dönemlerde sürücülerin günlük hayatlarını sürdürmek için yine yakıt almak zorunda olduklarını ancak tüketimi azaltmanın mümkün olduğunu söylüyor.

HIZ LİMİTLERİNE UYMAK %14 TASARRUF SAĞLIYOR

Yakıtı en çok harcayan unsurların başında aşırı hız geliyor. Kelley Blue Book yöneticisi Sean Tucker, modern araçların otoyol hızlarında verimli olacak şekilde tasarlandığını vurguluyor. Tucker, “Modern araçlar bu hızda en verimli şekilde çalışacak şekilde ayarlanıyor. Hız arttıkça yakıt verimliliği ciddi şekilde düşüyor” dedi. Uzmanlara göre, sadece hızı düşürmek bile yakıt ekonomisini %14’e kadar artırabiliyor.

TRAFİKTEKİ GÖRÜNMEZ DÜŞMAN

Dur-kalk trafikte boşa harcanan yakıtı önlemek için teknolojik imkanları kullanmak şart. AAA otomotiv yöneticisi David Bennett, özellikle yoğun trafikte start-stop sisteminin açık tutulması gerektiğini belirtiyor: “Eğer trafik sıkışıksa ve bir süre ilerleyemeyeceğinizi görüyorsanız start-stop sistemini açık bırakın. Motor gerektiğinde kapanıp yeniden çalışacaktır.” Ayrıca, uzun beklemelerde klimayı yüksek seviyede çalıştırmamanın da tüketimi azalttığı belirtiliyor.

Araçtaki aerodinamik direnç, motorun daha fazla güç harcamasına neden oluyor. Michael Crossen, kullanılmayan tavan bagajları ve bisiklet taşıyıcıları hakkında şu uyarıyı yapıyor: “Aracınızın üzerinde gereksiz aksesuarlar varsa bu, arkanızda paraşüt sürüklemek gibi bir etki yaratır.” Bununla birlikte bagajda taşınan gereksiz ağır eşyaların çıkarılması da tasarruf listesinin başında yer alıyor.

BAKIM VE PLANLAMANIN ÖNEMİ

Lastik basıncı ve düzenli bakım, gizli yakıt hırsızlarını durdurabiliyor. Doğru lastik basıncı tüketimi %10’a kadar düşürürken; hava filtresi ve oksijen sensörü gibi parçaların kontrolü hayati önem taşıyor. Michael Crossen, stratejik planlamanın da altını çizerek, “Sırf yumurtayı bir dolar daha ucuza almak için şehrin diğer ucuna gitmeyin. Yolculuklarınızı planlayın, gereksiz yere araç kullanmayın” diyerek sürücüleri mantıklı rota oluşturmaya davet ediyor.

Uzun vadede kesin çözüm arayanlar için uzmanlar araç filosunun yaşlandığına dikkat çekiyor. Ortalama araç yaşının 12 olduğu günümüzde, yeni nesil araçlar çok daha yüksek verimlilik sunuyor. Tamamen elektrikli modeller için henüz hazır olmayan sürücüler için hibrit modeller, akaryakıt maliyetlerini minimize eden en güçlü alternatif olarak öne çıkıyor.