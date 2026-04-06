Son yıllarda bahçecilik meraklıları, dünyanın farklı bölgelerine özgü meyve türlerini kendi bahçelerine taşıyarak egzotik ekosistemler oluşturuyor. Ancak bu hobi, zaman zaman uluslararası güvenlik uyarılarını da beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, birçok yabancı meyve türünün farklı iklim koşullarına mükemmel uyum sağladığını belirtiyor. Bahçelerde yer bulan bazı dikkat çekici türler şunlar:

Japon İğdesi (Goumi): Soğuğa dayanıklı, vitamin deposu kırmızı meyveler.

Asiminier (Paupau): Mango ve muz aromalı, tatlı yapımına uygun egzotik meyve.

Pekanya (Pikan Cevizi): Sağlıklı yağlar açısından zengin, büyük gövdeli bir ağaç türü.

Brezilya Guavası (Kaymak Ağacı): Ananas ve çilek karışımı tadıyla bilinen sarı meyveli ağaç.

Siçuan Biberi: Mutfaklarda baharat olarak kullanılan kendine has aromalı taneler.

BÜYÜK BEYAZ MEYVELER VERDİ

2020 yılında Çin’den gelen ve istenmediği halde adreslere teslim edilen gizemli tohum paketleriyle sarsılmıştı. Başta ABD ve Fransa olmak üzere pek çok ülkede yaşanan bu durum, yetkilileri alarma geçirdi.

Arkansaslı Doyle Crenshawn, uzmanların "dikmeyin" uyarısına rağmen bu tohumları bahçesine ekerek bir deney gerçekleştirdi. Düzenli gübreleme sonucu bitkilerin hızla büyüdüğünü belirten Crenshawn, bitkilerin parlak turuncu çiçekler ve kabak benzeri büyük beyaz meyveler verdiğini bildirdi.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Olayın ardından yapılan incelemeler, bu durumun bir "brushing" dolandırıcılığı olduğunu ortaya koydu. E-ticaret satıcılarının, platformlardaki puanlarını ve görünürlüklerini artırmak amacıyla rastgele adreslere ucuz ürünler göndererek sahte yorumlar yapmasını içeren bu yöntem, güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi.

TARIM BAKANLIKLARINDAN TAVSİYE

Fransa ve ABD Tarım Bakanlıkları, bu tür paketleri alan vatandaşlara şu uyarılarda bulundu. Tohumları kesinlikle toprağa ekmeyin. Tohumları hava geçirmeyen kapalı poşetlerde muhafaza edin. İstilacı türlerin, bitki hastalıklarının veya zararlı böceklerin yayılma riskine karşı yetkililere haber verin.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından yapılan laboratuvar analizleri, incelenen örneklerin genel olarak zararsız sebze ve süs bitkisi tohumları olduğunu gösterse de, ekosistemi korumak adına bu tür kontrolsüz sevkiyatlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.